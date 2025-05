Lar de idosos no DF é alvo do Ministério Público por má gestão e dívidas de R$ 150 mil

O Ministério Público está investigando a gestão do lar de idosos São Francisco de Assis, no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. A instituição enfrenta problemas como estrutura inadequada, falta de acessibilidade e dívidas superiores a R$ 150 mil. Atualmente abriga menos de 30 idosos e não pode receber novos moradores.



Leandro Herbert, líder de um grupo interventor informal, relata dívidas e más condições no local. Reformas são urgentes em áreas como cozinha e enfermagem. O Centro Judiciário da Pessoa Idosa contata familiares para evitar abandono e assumir responsabilidades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!