Laudo da polícia aponta que peça de airbag causou morte de assistente social no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou o laudo da morte da assistente social Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, de 37 anos. As informações preliminares das investigações foram confirmadas e, segundo o documento, a peça de airbag que se soltou quando o carro da vítima colidiu na traseira de outro veículo foi o que causou a morte.



A mulher teve hemorragia aguda e lesão em vasos cervicais depois que a peça, chamada espoleta, perfurou sua jugular. O acidente aconteceu no dia 1º de outubro. O carro da vítima já havia recebido um aviso de recall, que indicava um defeito no sistema de airbag. Agora, a polícia aguarda informações das concessionárias.