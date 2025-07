Levantamento do Detran mostra redução de acidentes com mortes em vias do DF

O Detran divulgou que o número de mortos em vias urbanas no Distrito Federal caiu de 135 em 2015 para 71 no último ano. Três das cinco vias mais perigosas não registraram acidentes fatais. A redução é atribuída a projetos educativos e fiscalização, conforme explica o gerente da Escola Pública de Trânsito.



"Trabalhamos muito com o pedestre e o motorista para fomentar uma mudança de comportamento", apontou. Ações incluem programas para condutores, ciclistas e motoristas de ônibus, visando maior cuidado com os mais vulneráveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!