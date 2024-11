Lideranças políticas se movimentam contra mudança no Fundo Constitucional do DF

A proposta de reajuste do valor do FCDF (Fundo Constitucional do DF) como parte do pacote de revisão de gastos do governo federal, apresentado pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, mobilizou lideranças do DF pela derrubada da medida. O governador Ibaneis Rocha se posicionou contrário à mudança e convocou os políticos da base e da oposição, os empresários, os sindicatos e a população para lutar contra a alteração.



O Fundo Constitucional, previsto em lei, é uma verba que o governo federal repassa ao Distrito Federal para ajudar no custeio da segurança pública, da saúde e da educação da capital. Entre as revisões de gastos divulgadas por Haddad, existe uma alteração para que a correção de recursos do FCDF seja feita pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), em vez da pela variação da receita corrente líquida da União, como é atualmente.



Segundo o comentarista político Vladimir Porfírio, com a mudança, a estimativa é que o GDF (Governo do Distrito Federal) perca mais de R$ 700 milhões no próximo ano, comprometendo despesas como a prevista para aumentar o salário dos policiais de Brasília.