Líderes comunitários da Asa Norte, em Brasília, se reúnem com PM para discutir segurança

A Comandante-Geral da Polícia Militar do DF, Ana Paula Barros, reuniu-se com lideranças comunitárias da Asa Norte para discutir a segurança local. Os moradores expressaram preocupações sobre o aumento dos roubos e furtos, especialmente de cabos de energia elétrica e em passagens subterrâneas.



A comandante destacou a reincidência criminal como um desafio significativo e mencionou ações conjuntas com outros órgãos do governo para enfrentar o problema. Foram revistos horários de policiamento para focar em momentos críticos identificados pela comunidade.



Até fevereiro deste ano foram registradas mais de 500 ocorrências, principalmente furtos de veículos. A integração entre a polícia e a comunidade é vista como crucial, com programas como 'Rede Vizinho Protegido', que têm mostrado resultados positivos.



Lideranças comunitárias destacaram a importância da colaboração com órgãos como SLU e Neoenergia, enquanto a vice-prefeita da 716 Norte ressaltou a preocupação com pessoas em situação de rua. A militar reforçou que a participação comunitária é essencial para a eficácia policial.