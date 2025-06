Lixão que desabou em Padre Bernardo (GO) está contaminando córrego da região

Na semana passada, em Padre Bernardo, Goiás, o desabamento de um lixão gerou grande preocupação ambiental. A montanha de lixo, que tinha cerca de 80 metros, desabou sobre o córrego Santa Bárbara, levantando temores de contaminação da nascente que abastece parte do Distrito Federal.



Um comitê de crise foi instalado e as autoridades descartaram, inicialmente, a contaminação do sistema de abastecimento do DF. Ministério Público Federal e de Goiás solicitaram a interdição do lixão e bloqueio de R$ 10 milhões das empresas responsáveis. Os moradores relataram cheiro forte e problemas respiratórios devido ao chorume que polui o córrego. A Secretaria de Meio Ambiente do município proibiu o uso da água do córrego devido ao risco de contaminação.



