Lula assina decreto que regulamenta TV 3.0; entenda tecnologia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (27) decreto que regulamenta a TV 3.0 no Brasil. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto. A fase preparatória para implementação da TV 3.0 está prevista para ser concluída em 2026, com as primeiras transmissões no primeiro semestre do ano que vem, nas grandes capitais. O processo de expansão até atingir a cobertura de todo o território nacional deve levar até 15 anos.



