Lula se reúne com ministros para alinhar ações do governo para o segundo semestre

O presidente Lula recebeu 38 ministros no Palácio do Planalto para discutir ações para o segundo semestre. Durante a reunião, foi apresentado um novo slogan: "do lado do povo brasileiro".



Lula fez críticas à família de Jair Bolsonaro e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando que o Brasil aceita relações cordiais, mas não desaforos e ofensas. O alinhamento sobre tarifas também foi abordado na reunião que contou com a participação de outros membros da equipe ministerial.



