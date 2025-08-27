Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Lula se reúne com ministros para alinhar ações do governo para o segundo semestre

Durante encontro, Lula fez críticas à família de Jair Bolsonaro e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

DF Record|Do R7

O presidente Lula recebeu 38 ministros no Palácio do Planalto para discutir ações para o segundo semestre. Durante a reunião, foi apresentado um novo slogan: "do lado do povo brasileiro".

Lula fez críticas à família de Jair Bolsonaro e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando que o Brasil aceita relações cordiais, mas não desaforos e ofensas. O alinhamento sobre tarifas também foi abordado na reunião que contou com a participação de outros membros da equipe ministerial.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Brasil
  • Donald Trump
  • Estados Unidos
  • Jair Bolsonaro
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • PlayPlus
  • Presidente
  • RecordPlus
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.