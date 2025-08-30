Logo R7.com
“Machuca demais, é uma dor na alma”, diz mãe de criança agredida em creche interditada no Guará (DF)

Proprietária foi filmada agredindo bebê; creche funcionava sem autorização oficial

DF Record|Do R7

A polícia investiga uma creche no Guará (DF) após a proprietária ser filmada agredindo um bebê. O local estava irregular, sem credenciamento, e foi interditado com apoio da vigilância sanitária. A creche, que atendia 32 crianças, foi denunciada por maus tratos.

O advogado de defesa afirma que a proprietária colaborará com a investigação. Relatos incluem violência e isolamento de crianças autistas. A mãe da criança agredida pede justiça: "Eu não paro de ver a crueldade que ela fez com a minha filha do vídeo. Machuca demais, é uma dor na alma," desabafou.

