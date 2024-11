Mais 203 linhas de ônibus no DF passam a não aceitar dinheiro a partir de 14 de novembro Com isso, passam para 636 linhas incluídas no programa “Dinheiro Não Vai Mais Andar de Ônibus”, o que representa 68% do total do sistema, que possui 933 linhas

DF Record|Do R7 12/11/2024 - 12h27 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h05 ) twitter

