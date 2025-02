Mais de 200 famílias recebem chaves de novos apartamentos no Itapoã Parque

Mais de 200 famílias receberam as chaves da casa própria no conjunto habitacional Itapoã Parque, no Distrito Federal. O complexo contará com 12 mil apartamentos e quase metade já foi entregue. O programa beneficiará 23 mil pessoas por meio do Minha Casa Minha Vida. Cada unidade possui dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Os condomínios oferecem áreas comuns com guarita, churrasqueira e estacionamento. Durante a cerimônia de entrega, a governadora em exercício, Celina Leão, anunciou a futura construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e um espaço de lazer na região: "Queremos que as pessoas tenham lazer e anunciamos aqui também a construção de um espaço de lazer importante", afirmou.