Mais de 70 motoristas são flagrados dirigindo sob efeito de álcool em vias do DF

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) realizou uma operação de fiscalização em Taguatinga entre a noite de quarta-feira (30) e a madrugada desta quinta (1º), como parte do movimento Maio Amarelo. Três pontos de abordagem foram montados e mais de 500 motoristas foram fiscalizados, resultando em 71 condutores flagrados sob efeito de álcool.



Além disso, houve registros de motoristas sem habilitação, com documentos vencidos ou com o direito de dirigir suspenso. Participaram da ação 37 agentes, e 20 veículos foram levados ao depósito. Esta foi a primeira de uma série de ações previstas para o mês de maio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!