Medalhista olímpico Caio Bonfim ensina jovens do DF sobre valores de um atleta profissional

O campeão olímpico Caio Bonfim participou de uma atividade com jovens do Renapsi, que oferece suporte à qualificação profissional. Durante o evento, ele compartilhou sua trajetória e destacou a importância de valores como disciplina e jogo justo. Os jovens aprenderam técnicas da marcha atlética, enquanto Caio relatou como superou desafios pessoais e profissionais. A professora responsável pelo grupo ressaltou que os valores olímpicos são fundamentais para o sucesso no ambiente de trabalho. O evento, realizado em parceria com o Comitê Olímpico Internacional, deixou uma marca duradoura nos participantes, incentivando-os a sonhar e perseverar.



