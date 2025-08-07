Megaoperação apreende 4.500 frascos de cetamina vendidos ilegalmente

A Polícia Civil do Distrito Federal, em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, realizou uma das maiores apreensões de cetamina no país, confiscando 4.500 frascos do anestésico veterinário destinados à venda ilegal.



A operação, iniciada às 6h, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Betim, Pará de Minas e Valparaíso de Goiás, e envolveu cinco pessoas e cinco empresas do ramo veterinário. O esquema incluía a adulteração de receitas para desvio de medicamentos. A quantidade apreendida era suficiente para anestesiar milhares de animais, e a cetamina tem sido usada ilegalmente em festas, com riscos como alucinações e dependência.



