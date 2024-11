Mercado de carros de luxo cresce 10% ao ano no Distrito Federal

O setor de carros de luxo está em expansão e teve crescimento nos últimos meses no Distrito Federal. Isso é o que mostra o quadro Mercado em Movimento desta quinta-feira (28). Os veículos, que podem chegar a mais de R$ 4 milhões, são o sonho de consumo de muitas pessoas. Além da estética diferenciada e chamativa, os carros proporcionam experiências, conforto e segurança com suas características e tecnologias distintas. Até setembro de 2023, foram emplacados 1.187 automóveis do tipo no DF, segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos Autorizados.



Brasília é um polo de distribuição desse tipo de carro. Segundo o presidente do Sindicato dos Concessionários do DF, Luciano Chagas, o mercado cresce em média 10% por ano em Brasília. Hoje, o perfil dos compradores é de homens, com idades entre 40 e 50 anos, que começam comprando veículos que em média custam R$ 500 mil. Depois, investem em carros mais potentes e exclusivos, que podem passar de R$ 1,5 milhão.