Mercado de injetáveis para emagrecimento movimenta R$ 10 bilhões por ano no Brasil

O mercado de medicamentos injetáveis para emagrecimento no Brasil movimenta cerca de R$ 10 bilhões anualmente. Laboratórios fabricam esses produtos em ambientes esterilizados e controlados, refletindo a crescente busca por esse tipo de tratamento.



Segundo a diretora da Associação Nacional dos Magistrais Estéreis, Marta Araci Correia, o foco principal dos injetáveis deve ser a saúde e o bem-estar, e não apenas a estética: "sempre saúde, nós primamos por saúde. E os medicamentos injetáveis são medicamentos que têm estudo científico sim”.



Embora o uso de injetáveis prometa emagrecimento rápido, é essencial que eles sejam usados com cautela e acompanhamento de um profissional da saúde, devido às variações individuais dos organismos. A legislação sobre a utilização desses produtos, atualmente auditada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), está em discussão para revisão e atualização.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!