Mercado em expansão: cerca de 80 mil residências em Brasília possuem piscinas

Brasília, considerada a capital das piscinas, tem cerca de 80 mil unidades, principalmente em condomínios como Lago Sul e Lago Norte. As piscinas, com preços de R$ 1.500 a R$ 30 mil, são populares entre casais que buscam lazer privado. O mercado cresce 12% ao ano, com alta demanda em meses quentes. A produção local também atende outros estados, como Tocantins e Minas Gerais, com expectativa de aumento no lucro e geração de empregos. Segundo Zenon, com 24 anos na indústria, a qualidade é garantida com acabamento em fibra de vidro. "É sinônimo de qualidade e durabilidade", afirma.