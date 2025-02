Mercado em Movimento: vendas de motos crescem 6% em janeiro no DF

O mercado de motocicletas no Distrito Federal está em expansão, com um aumento de 6% nas vendas em janeiro em comparação ao mesmo período do ano passado. As lojas oferecem modelos de R$ 60 mil a R$ 400 mil, com alta demanda por personalização. Cerca de 279 mil motos estão registradas na região, segundo o Detran-DF. A expansão do delivery e a busca por veículos econômicos impulsionam o setor. Cassiano, advogado e empresário, criou o Mototurismo, que oferece experiências de viagem sobre duas rodas, incentivando a exploração de destinos como a América Andina. Rosângela, uma das motociclistas, aprecia a adrenalina de pilotar e ressalta a busca por exclusividade nos acessórios, que podem custar até R$ 6 mil. Além disso, as mulheres representam uma parte significativa do mercado de acessórios, gastando, em média, R$ 8 mil.