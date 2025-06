Metrô do DF registra 48 falhas em 2025 e ultrapassa total de 2020 em apenas quatro meses

Nos quatro primeiros meses deste ano, o metrô de Brasília registrou 48 falhas que afetaram o funcionamento por mais de 15 minutos, superando o total de falhas de 2020. Renato Avelar, superintendente de operação, destacou que problemas nos freios e no sistema de energia são os mais comuns, mas situações externas como invasões na via também impactam o serviço. Usuários do metrô, como Dayane de Águas Claras, relatam frequentes atrasos e trens lotados, aumentando o tempo de espera. Para reduzir as falhas, a companhia adota manutenções programadas diárias, semanais e mensais, melhorando a eficiência do sistema.



