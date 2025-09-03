Metrô do Distrito Federal testa leitura da palma da mão para acesso

O metrô do Distrito Federal iniciou testes com uma nova ferramenta de identificação que utiliza a leitura da palma da mão. A implementação começou com idosos, policiais militares e bombeiros na estação Águas Claras. Para participar, é necessário cadastrar-se voluntariamente. Se os testes forem bem-sucedidos, a tecnologia será expandida para todos os usuários, oferecendo um acesso mais fácil ao metrô. Essa inovação promete simplificar a entrada, especialmente para aqueles com isenção de passagem.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!