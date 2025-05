Metrô tem redução de velocidade para manutenção e passageiros enfrentam superlotação nos vagões

O metrô de Brasília enfrentou problemas técnicos e energéticos, resultando na redução da velocidade dos trens e superlotação dos vagões. Problemas na sinalização afetaram principalmente a linha de Samambaia, reduzindo a velocidade e aumentando o tempo de parada nas estações.



Além disso, uma interrupção no serviço no período da tarde foi causada por falhas energéticas entre as estações Samambaia e Samambaia Sul. A frota atual conta com 32 trens, mas 9 estão fora de operação devido a manutenções necessárias após chuvas intensas em abril. Atualmente, as condições estão mais estáveis, mas a operação ainda enfrenta desafios durante o horário de pico.



