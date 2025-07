Ministério da Agricultura busca novos mercados após taxação dos EUA

O Ministério da Agricultura do Brasil planeja buscar novos mercados para as exportações nacionais após os Estados Unidos imporem uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes e a Sociedade Rural Brasileira manifestaram preocupações sobre o impacto negativo no comércio. O Ministro Carlos Fávaro anunciou ações proativas visando explorar mercados no Oriente Médio e Sul Asiático.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!