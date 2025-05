Ministério da Saúde amplia acesso a medicamento para Alzheimer no SUS

O Ministério da Saúde publicou uma portaria que amplia o oferecimento do medicamento donepezila no SUS para pacientes com Alzheimer em estágio grave. Anteriormente, o remédio era disponibilizado apenas para casos leves e moderados. Agora, pacientes graves poderão utilizá-lo com a memantina.



A expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas sejam beneficiadas nesse primeiro ano. De acordo com o Ministério, o uso contínuo e conjunto desses medicamentos ajuda a reduzir sintomas como apatia, confusão mental e alteração de comportamento.



