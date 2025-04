Ministério Público exige providências para evitar mortes por choques elétricos no DF

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) quer providências para garantir a segurança da população após uma série de incidentes fatais envolvendo choques elétricos em março deste ano. Três pessoas morreram e uma ficou ferida devido a problemas na rede elétrica. O ministério investiga a responsabilidade da Neoenergia, da CEB (Companhia Energética de Brasília) e da empresa que administra o estádio Mané Garrincha.



No dia 22 de março, um homem de 56 anos foi eletrocutado ao pisar em um ponto com problemas na fiação subterrânea, no Cruzeiro. No mesmo dia, outro homem de 32 anos morreu ao sofrer um choque enquanto trabalhava na montagem de um evento no estádio Mané Garrincha. Em 20 de março, uma criança de 10 anos faleceu em Planaltina após encostar em carros energizados por fios danificados por vendaval. Além disso, no dia 14 de março, uma mulher sofreu uma descarga elétrica em Taguatinga ao usar um guarda-chuva perto de cabos de alta tensão.



O MPDFT avalia se as empresas envolvidas estão seguindo protocolos de segurança e colabora na construção de laudos e perícias para prevenir futuros acidentes com eletricidade.



