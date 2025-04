Ministério Público investiga a gestão da empresa que explora a Arena Mané Garrincha

O Ministério Público está analisando um relatório do GDF que revela uma série de irregularidades na gestão da Arena Mané Garrincha. O documento destaca desvios em relação aos termos contratuais e à legislação vigente, incluindo agressões ao projeto arquitetônico estabelecido.



A concessionária, liderada por um empresário francês, realizou obras sem licença e atividades comerciais não autorizadas. Além disso, 21 estabelecimentos operam sem licença no entorno do estádio, e 25 possuem licenciamento irregular. A investigação, conduzida sob sigilo, também explora o possível envolvimento de servidores públicos e descumprimentos contratuais.



