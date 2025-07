Ministra do Meio Ambiente homenageia brigadistas falecidos em combate a incêndio no DF

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou de um evento para celebrar o primeiro ano da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Durante a cerimônia, ela mencionou a morte de dois brigadistas do IBGE durante combate a incêndio no Distrito Federal e solicitou um minuto de silêncio em homenagem aos servidores falecidos.



