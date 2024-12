Ministro do STF Gilmar Mendes recebe título de Cidadão Honorário de Brasília

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes recebeu, nesta segunda-feira (2), o título de Cidadão Honorário de Brasília, concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. A cidadania honorária é concedida a pessoas que não residem na cidade, mas que contribuíram de forma positiva para a sociedade e coletividade local.



Diversas autoridades compareceram à cerimônia no plenário da câmara, incluindo o governador Ibaneis Rocha, que prestou homenagem ao ministro. Durante o discurso, Ibaneis afirmou que Mendes possui coragem, o que, segundo ele, poucos ministros têm. Ele ainda pontuou que esse seria um traço que o diferencia de outras autoridades.



Agora cidadão honorário da capital brasileira, Gilmar Mendes é natural de Diamantino, em Minas Gerais, e foi estudante de direito na UnB (Universidade de Brasília). Em 2002, se tornou ministro do STF por indicação do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi presidente da casa entre 2008 e 2010 e contribuiu com decisões que mudaram o curso da Constituição Federal.