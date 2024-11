Moradores da Asa Norte (DF) sofrem ataque de abelhas; ao menos 12 pessoas foram vítimas

Pelo menos 12 pessoas foram atacadas por abelhas na manhã desta sexta-feira (08), na quadra 208/408 da Asa Norte (DF). Segundo moradores, o ataque aconteceu na área pública da quadra. As pessoas atingidas passavam pelo local e trabalhadores nas proximidades. Apesar do susto, as vítimas não precisaram de atendimento médico. As colmeias estão localizadas em árvores na quadra, o local foi isolado por moradores que acionaram um apicultor para tentar resolver a situação.