Moradores da Asa Norte, em Brasília, enfrentam insegurança e problemas com lixo nas quadras

Na Asa Norte, em Brasília, a insegurança e o acúmulo de lixo perturbam moradores. Câmeras de segurança flagraram dois homens furtando a placa de um veículo durante a madrugada, causando prejuízos à proprietária. Janeiro registrou mais de 1.400 crimes; apesar de uma ligeira diminuição, os problemas persistem, levando comerciantes a reforçar a segurança.



Na 716 Norte, além de crimes, há preocupação com o lixo espalhado por moradores de rua. A Polícia Militar do DF lançou o programa Rede de Vizinhos Protegidos, utilizando grupos em aplicativos de mensagens para promover a segurança coletiva. A moradora Cláudia Virginia destaca a necessidade de medidas adicionais para conter os furtos e lidar com o lixo.



