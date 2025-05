Moradores das margens da BR-070 pedem passarela para segurança de pedestres

Moradores às margens da BR-070 entre Taguatinga (DF) e Águas Lindas de Goiás solicitam a construção de uma passarela. Vídeos mostram pedestres atravessando a rodovia em meio aos carros. Em 2021, Fabiana Cristina Souza foi atropelada ao tentar cruzar a pista e ainda lida com as sequelas desse acidente.



"Dependo do meu pai e da minha mãe que me ajudam muito, mas vivo à base de remédios", relata. A comunidade destaca a necessidade urgente de melhor sinalização e infraestrutura para garantir a segurança dos transeuntes na região do Parque do Setor O.



