Moradores de Valparaíso de Goiás recebem novas habitações e infraestrutura

Em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, cerca de mil unidades habitacionais foram entregues através do PAC Anhanguera, com melhorias na infraestrutura local, incluindo esgoto e iluminação LED. Vânia, uma das beneficiárias, financiou seu novo apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, aliviando suas dificuldades habitacionais.



No total, o investimento é de R$ 120 milhões para atender quase 4 mil famílias. A cidade, que apresentou um crescimento populacional de 49,5% desde 2010, é uma das que mais cresce no Brasil.



