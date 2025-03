Moradores do Arapoanga denunciam furtos de cabos de energia

Na quadra 15 de Arapoanga, os residentes enfrentam furtos frequentes de fios que afetam o fornecimento de energia elétrica. Na madrugada de sexta-feira, câmeras de segurança filmaram dois criminosos cortando cabos da rede elétrica. Garcimar, um dos moradores afetados, comentou sobre a interrupção prolongada de energia até a contratação de um eletricista particular para resolver o problema. Apesar de um balanço recente da Neoenergia indicar uma redução de 14% nos furtos, a situação ainda preocupa. A Polícia Civil investiga o caso após as denúncias feitas pela comunidade.



