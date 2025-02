Moradores do Pôr do Sol enfrentam sujeira e risco de doenças com papa-lixo quebrado

Os moradores da quadra 105 do Pôr do Sol, em Ceilândia, enfrentam problemas contínuos devido ao acúmulo de lixo, agravado pela quebra de um papa-lixo há mais de 15 dias. Nilson de Souza, um dos residentes, relatou que as tentativas de contato com a administração não resultaram em resposta satisfatória. "Liguei três vezes e mandei fotos, mas nada foi resolvido", disse ele. A situação preocupa também pela saúde, com frequente presença de baratas e ratos. "Isso aqui atrai roedores e gera problemas respiratórios", comentou outro morador. Os residentes apelam por colaboração para evitar o descarte inadequado de resíduos.