Morte após atropelamento reacende debate sobre segurança no Eixão, em Brasília

Na altura da quadra 214 do Eixão Norte, um pedestre de 45 anos morreu após ser. O motorista, de 27 anos, não dirigia sob efeito de álcool, mas estava com o carro em situação irregular. Muitos pedestres evitam passagens subterrâneas próximas, citando insegurança e falta de iluminação.



"Tanto é arriscado atravessar por cima, como por baixo, porque não há segurança", disse uma moradora. Em 2023, dois atropelamentos ocorreram na mesma via. Uma ação civil pública do Ministério Público do DF propõe a redução da velocidade de 80 km/h para 60 km/h na via para aumentar a segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!