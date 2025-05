Motorista bate em carro estacionado e atinge idoso que tentava entrar em veículo, no DF

Um acidente ocorreu por volta das 15h30 na DF-425, no Setor Habitacional Contagem, próximo ao condomínio Jardim América, em Sobradinho 2 (DF). Um homem de 60 anos perdeu o controle do carro ao dar marcha ré e colidiu com outro veículo estacionado. Uma segunda vítima, também de 60 anos, foi prensada entre os dois carros enquanto tentava entrar no seu veículo. O socorro foi acionado, mas a vítima não sobreviveu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!