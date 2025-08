Motorista bêbado atropela 14 pessoas durante festa em igreja na Cidade Estrutural (DF)

Walisson Carvalho de Souza, de 32 anos, atropelou 14 pessoas em frente a uma igreja na Cidade Estrutural (DF). Segundo testemunhas, ele dirigia em alta velocidade e perdeu o controle ao partir, atingindo adultos e crianças que comemoravam.



Após fugir, Wallyson se entregou à 8ª delegacia. Testemunhas descreveram o caos, com vítimas espalhadas e óleo quente derramado sobre as pessoas. Vídeos mostram o esforço do Corpo de Bombeiros para socorrer os feridos, muitos foram levados ao Hospital Regional de Taguatinga.



