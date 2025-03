Motorista embriagado causa acidentes no Sudoeste com carro furtado

Um carro furtado na Asa Norte causou diversos acidentes enquanto trafegava desgovernadamente até o Sudoeste. O veículo colidiu com outros carros, uma placa de trânsito e uma árvore. Durante a ocorrência, um homem tentou prestar auxílio, mas o motorista, que estava embriagado, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi detido. Imagens mostram o carro danificado, com portas abertas e rodas comprometidas.



