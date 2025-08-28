Motorista que atropelou comerciante em Taguatinga (DF) responderá em liberdade

Um acidente fatal envolvendo o comerciante Enio Barcelos, de 60 anos, ocorreu na última sexta-feira (22) na Samdu Sul, em Taguatinga (DF). O motorista responsável pelo atropelamento fugiu do local sem prestar socorro e só se apresentou à delegacia três dias após o acidente. Ele deve responder ao processo em liberdade.



O caso está sendo investigado pela polícia civil como homicídio culposo — quando não há intenção de matar — conforme previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena para esse tipo de crime não inclui prisão imediata.



Segundo depoimento prestado pelo motorista de 56 anos na segunda-feira seguinte ao acidente, ele alegou que a vítima atravessou a pista inesperadamente enquanto ele dirigia dentro dos limites permitidos da via. O veículo foi encontrado no sábado coberto por um lençol na residência do condutor.



A polícia continua as investigações e aguarda os resultados da perícia para determinar se o carro estava acima da velocidade máxima permitida no local do acidente. Além disso, o motorista afirmou não ter consumido álcool antes do ocorrido e justificou sua fuga dizendo temer represálias físicas por parte dos presentes no momento do atropelamento.



