Motoristas se revoltam com novo radar na Epia Norte, na altura do Noroeste (DF)

Motoristas que trafegam pela Epia Norte estão insatisfeitos com a instalação de um novo radar que limita a velocidade para 60 km/h em um trecho de 500 metros. A mudança ocorreu devido às obras do viaduto no Noroeste (DF), criando novas entradas e saídas temporárias.



Mais de 100 mil veículos passam diariamente pela área, e o Departamento de Estradas de Rodagem orienta sobre a redução para evitar acidentes. Um sinal luminoso já alerta condutores. As obras têm investimento estimado em R$ 30 milhões.



