Movimentos políticos para disputa ao Senado em 2026 mudam cenário eleitoral no DF

Os movimentos políticos para as eleições de 2026 no Distrito Federal estão em andamento. O jornalista Vladimir Porfírio destaca que o favoritismo de Ibaneis Rocha para o Senado não é mais garantido. Liberais apostam na chapa presidencial com Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro como vice. Jair Bolsonaro reconhece a impossibilidade legal de sua candidatura e aponta outros nomes. A rejeição a Eduardo Bolsonaro pode levar o PL a considerar Bia Kicis como candidata ao Senado. O PT está em ação judicial contra Bia Kicis devido a declarações dela sobre o partido.