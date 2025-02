Mulher de 60 anos é atacada por pitbull solto em Samambaia

Luzia da Silva, de 60 anos, foi atacada por um pitbull solto enquanto passeava com seu cachorro em Samambaia Norte. Ela sofreu fraturas graves no braço, necessitando de cirurgia para a colocação de uma placa metálica. Sua filha, Gabriela da Silva, ajudou no socorro, e mencionou que o pitbull costuma ficar solto na região. O caso foi registrado na 26ª delegacia, mas o dono do animal ainda não foi identificado. A Polícia Civil destaca as implicações legais para tutores de cães perigosos que ficam soltos. Luzia espera uma recuperação completa e alerta sobre o cuidado necessário com esses animais.



