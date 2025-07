Mulher do DF é presa em São Paulo por suspeita de tráfico internacional de pessoas

Uma mulher foi presa pela Polícia Federal em São Paulo, suspeita de integrar uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas. O grupo aliciava mulheres brasileiras com perfil de modelo pelas redes sociais, prometendo dinheiro e luxo no exterior.



Ao chegarem na Europa, as vítimas tinham seus documentos retidos e eram forçadas à exploração sexual. A investigação começou após uma delas conseguir fugir e denunciar o esquema. A quadrilha mantinha bases no Distrito Federal e em São Paulo.



Dados do Disque 100 indicam mais de um caso de tráfico de pessoas por dia no Brasil. No Distrito Federal, ações de capacitação e campanhas nas escolas são realizadas para prevenir e combater esse crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!