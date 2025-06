Mulher em situação de rua morre após ser atropelada na Rodoviária do Plano Piloto

Uma mulher em situação de rua morreu após ser atropelada na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, ela teria atravessado na frente do ônibus enquanto ele estacionava. A vítima não foi identificada e faleceu no local devido aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros não forneceu detalhes sobre a dinâmica do acidente.



