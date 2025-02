Mulher tem carro levado por ladrão ao sair de padaria em Sobradinho II

Bruna Guerra foi assaltada ao entrar no carro com o sobrinho em frente a uma padaria de Sobradinho II. O ladrão, armado com uma faca, roubou o veículo. Câmeras de segurança registraram o momento do crime, ocorrido no último sábado (18). Bruna relatou que deixou de travar a porta ao entrar, o que facilitou a ação do criminoso. Apesar de comerciantes locais apontarem insegurança crescente, dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que roubos e furtos gerais diminuíram na região. A polícia está em alerta e sugere precauções para evitar novos casos. Até agora, ninguém foi preso.