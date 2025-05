Museu das Ilusões de Brasília promete experiência de ilusão e conhecimento

O Museu das Ilusões, o maior do mundo, foi inaugurado no Pátio Brasil, em Brasília . Entre algumas das atrações está a multiplicação de imagens através de espelhos e ilusões de perspectiva que desafiam a percepção. O curador Júlio Abdalla, que também é professor de física, explicou fenômenos como a hipérbole criada pelo deslocamento de uma reta, e a famosa casa dos gigantes, onde as proporções são invertidas.



Estas experiências evidenciam como o cérebro interpreta imagens, mostrando que nem tudo que se vê é real. O museu oferece atividades interativas que unem educação, ciência e diversão, proporcionando uma forma única de aprendizado para crianças e famílias.



