Neste fim de semana o Zoológico de Brasília oferece programação especial de férias

No próximo fim de semana, o Zoológico de Brasília realizará uma programação especial com atividades gratuitas no sábado e domingo, como parte do programa "Lazer para Todos". O evento inclui apresentações teatrais, tendas educacionais, brinquedos infláveis, e ofertas de algodão-doce e picolé, com atividades ocorrendo das 9h às 16h.



Essas iniciativas visam promover o encanto pela vida animal e a educação ambiental, tradicionalmente destacadas em julho, após o zoológico reabrir suas portas.



