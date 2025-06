Nova regra permite portabilidade total do consignado para trabalhadores formais

A partir desta sexta-feira (6), o crédito consignado do trabalhador com carteira assinada passa a ter portabilidade total. O trabalhador pode consultar outros bancos que ofereçam taxas melhores e solicitar a transferência da dívida pelo aplicativo da Carteira de Trabalho. Após a solicitação, em 24 horas o novo banco quita a dívida anterior. O crédito consignado só pode comprometer até 35% do salário do trabalhador.



