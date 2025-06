Novacap anuncia que todas as feiras do Distrito Federal serão reformadas

A Novacap anunciou a reforma de 38 feiras no Distrito Federal. Inicialmente, 11 delas, incluindo a Feira da Torre de TV, estarão em manutenção imediata. As obras, que começam nas próximas semanas, incluirão locais como Candangolândia, São Sebastião, Gama, Cruzeiro, Taguatinga e Ceilândia. Os serviços abrangem telhados, banheiros, pisos e rede hidráulica, beneficiando tanto frequentadores como feirantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!