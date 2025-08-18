Novas medidas de combate ao feminicídio são anunciadas pelo governo do Distrito Federal

Em 2025, foram registrados 17 casos de feminicídio no Distrito Federal até agosto. O último ocorreu no Itapoã. Após reunião com secretários e polícia civil, o GDF anunciou quatro novas medidas: criação de um banco de dados sobre crimes contra mulheres; reuniões permanentes da Câmara Técnica; prioridade para atendimento psicológico a vítimas; regulamentação da lei que exige prontuários médicos em suspeitas de violência doméstica.



A maioria dos casos ocorreu no Recanto das Emas. Desde 2015, o DF registrou 224 feminicídios. Para denúncias, os números disponíveis são 180, 197 e WhatsApp: 61 98626-1197.



