Novo centro de educação é inaugurado em Taguatinga (DF) para atender 188 alunos

Centro Asa Branca atenderá crianças de até três anos em período integral

DF Record|Do R7

Em Taguatinga (DF) foi inaugurado o centro de educação da primeira infância, Asa Branca, que atenderá 188 crianças até três anos em período integral, com um investimento de mais de R$ 6 milhões. A cerimônia contou com o governador Ibaneis Rocha e autoridades locais. Durante a inauguração, foi anunciado um projeto de bolsas universitárias para estudantes aprovados no Enem que estudam fora do estado.

